В одном из самых престижных торговых центров Дубая Mall of Emirates состоялось открытие бутика Corneliani, сообщается в пресс-релизе компании.

Бутик площадью 180 кв. м. расположился на первом этаже торгового центра, в зоне, отведенной брендам класса люкс. Внутренняя отделка выдержана в атмосфере роскоши: черное дерево макассар, кожа и замша в графитовом и черном оттенках. В бутике представлено несколько направлений: основная и спортивная линии, аксессуары. Для презентации эксклюзивной услуги индивидуального пошива Su Misura выделена отдельная vip-зона.

Открытие ознаменовалось коктейлем Gentlemen’s Evening. Местом проведения стал фешенебельный клуб «Черчилль», находящийся в отеле Four Seasons при Международном Финансовом Центре Дубая (Dubai International Financial Centre).

«Для меня большая честь присутствовать на открытии в качестве Генерального директора Corneliani именно в Дубае, — заявляет Паоло Ровиера, назначенный на пост после недавнего приобретения контрольного пакета компании фондом Investcorp. — Дубай — ключевое звено на рынке Ближнего Востока, на который приходится более 10% нашего общего объема продаж. Более того, этот город создает ощущение того, что долгосрочные и перспективные проекты вполне возможно создать с нуля. Я уверен в том, что этот бутик принесет прекрасные результаты, способствуя расширению и признанию нашего бренда».

Запуск первого бутика Cornelianв регионе состоялся в 2010 году в Dubai Mall. Всего на Ближнем Востоке открыто восемь бутиков Corneliani, три из которых работают в популярном формате shop-in-shop. Кроме того, оптовая дистрибуция марки распространена в Иране, Ираке и Саудовской Аравии.

Corneliani – бренд мужской одежды, деловых костюмов, обуви и аксессуаров, производится в Италии. История развития компании Corneliani началась еще в 30-е годы прошлого столетия. Именно тогда Альфредо Корнелиани создал свое ателье в итальянском городе Мантова, которое занималось пошивом пальто и плащей для мужчин. На сегодняшний день компания производит широкий спектр одежды и аксессуаров для мужчин, которые отличаются по стилям. Кроме классической основной коллекции есть также коллекция под названием Corneliani ID и пошив вещей на заказ Su misura Corneliani.

Фотография предоставлена компанией.