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Бренд «Дефиле» презентовал лукбук, посвященный Хэллоуину
31.10.2017 10:39
В преддверии праздника Хэллоуин сеть магазинов «Дефиле» выпустила лукбук, сообщает компания.
Холдинг «РозТех» владеет сетью магазинов женского белья «Гранд Дефиле», сетями «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также имеет три производственные площадки, оснащенные современным оборудованием. Швейное производство обеспечивает продукцией собственные сети холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.
Фотографии предоставлены компанией.
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