В преддверии праздника Хэллоуин сеть магазинов «Дефиле» выпустила лукбук, сообщает компания.

Холдинг «РозТех» владеет сетью магазинов женского белья «Гранд Дефиле», сетями «Дикая Орхидея», «Бюстье» и «Дефиле», а также имеет три производственные площадки, оснащенные современным оборудованием. Швейное производство обеспечивает продукцией собственные сети холдинга и производит продукцию для сторонних клиентов.

Фотографии предоставлены компанией.