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Бренд Deichmann опубликовал летний лукбук 2017 года

28.04.2017  00:31

Немецкий бренд обуви и аксессуаров Deichmann представил лукбук-гид по летней коллекции, сообщается в пресс-релизе компании.

В новом лукбуке Deichmann главная героиня «примеряет на себя» разнообразные летние сюжеты, отдавая предпочтение то легким эспадрильям, то этническим сабо на танкетке, то лакированным сандалиям, а иногда и сдержанным лоферам.

Cамые яркие модели лета будут помечены во всех российских магазинах бренда специальным стикером «Выбор Вики Дайнеко». Хотя Deichmann регулярно сотрудничает со звездами и представителями мирового шоу-бизнеса (в частности, в последние годы были представлены совместные проекты с Хэлли Берри, Синди Кроуфорд, Pussycat Dolls), это – первый в истории бренда опыт коллаборации с российской селебрити.

Сеть Deichmann — это 3700 магазинов в 24 странах мира. В Москве магазины сети расположены в ТЦ «Авиапарк», «Мега Белая дача», «Гудзон», «Золотой Вавилон», «Весна!», «Реутов парк», «Красный кит» и «Рио», в Санкт-Петербурге — в ТЦ «Жемчужная плаза», «Европолис», «Рио», «Лето», «Питер Радуга», в Казани — в ТРК «Парк Хаус», в Твери — в «Торговом парке № 1», а в Нижнем Новгороде — в ТРЦ «Седьмое небо» и ТЦ «Мега».

Фотографии предоставлены компанией.

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