Бренд Demurya представил новую коллекцию Владимира Славского

При создании новой коллекции креативный директор Demurya Владимир Славский «сделал основные акценты на правильных пропорциях и естественности образа», сообщается в пресс-релизе компании.

Новая коллекция от Demurya и Славского сделана для активных молодых жительниц мегаполисов, которые «горят желанием жить и самовыражаться, используя максимум возможностей, энергии и творчества».

Must have сезона от Demurya — объемные свитера с широким воротом, кокетливо спадающим с одного плеча. Модели предлагаются в различной цветовой гамме — розовый, голубой, красный, а также монохром. Свободные силуэты также присутствуют в дизайне платьев и костюмов. Они простые, прямые, с заниженной талией. В коллекции представлены вечерние платья с обилием шитья, аксессуаров и пайеток. А к традиционным сдержанным зимним цветам добавлены яркие краски: глубокий изумруд, нежной голубой, спелая черника, королевский красный и многие другие.

Русско-французский модный дом Demurya Haute Couture был основан Ксенией Демурья в 1998 году, в Москве представлен с 2013 года. Модный дом специализировался на создании вечерних платьев, изделий из кожи и меха и на индивидуальном пошиве кутюрных платьев для ковровых дорожек.

В конце 2013 года на пост креативного директора марки, был назначен известный московский стилист Владимир Славский. Под его руководством создается линейка pret-a-porte, вводится базовая модель пальто-халата из кашемира, ставшая знаковой для модного дома.

В 2015 году Владимир Славский принял решение изменить концепцию модного дома и ввел вторую линию Demurya Collection — стильная и качественная одежда на каждый день по доступным ценам простого, лаконичного кроя.

Фотографии предоставлены компанией.