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Бренд Deri & Mod представил коллекцию сезона весна-лето 2017

07.04.2017  22:17

Турецкая марка Deri & Mod опубликовала раскладку весенне-летних коллекций одежды, обуви и аксессуаров, сообщает компания.

Deri & Mod — одна из лидирующих компаний в области кожевенного искусства. С 1974 года марка создает верхнюю одежду, обувь, сумки и аксессуары для мужчин и женщин. В копилке бренда сотрудничество с Миллой Йовович и Линдой Евангелистой. Сейчас у Deri & Mod более 130 собственных магазинов в России, Турции, Саудовской Аравии, Иране и на Кипре. В России продукцию компании можно найти в Москве и Краснодаре. В столице бренд представлен в ТРЦ Columbus, ТРЦ «Афимолл Сити», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Мега Белая Дача» и ТЦ «Пражский пассаж». К 2019 году компания планирует открыть 40 магазинов в крупных городах России.

Фотографии предоставлены компанией.

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