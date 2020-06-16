Бренд Deseo опубликовал раскладку новой коллекции

Марка нижнего белья и домашней одежды Deseo представила новую коллекцию.

ОАО «Модный Континент» – вертикально-интегрированная российская компания по разработке, производству и продаже модной женской и мужской одежды, белья и аксессуаров в сети розничных магазинов под брендом Incity, а также в специализированной сети по продаже нижнего белья под брендом Deseo. Офисы, дизайнерские, производственные и дистрибуционные центры компании находятся в Москве, Киеве, Алма-Ате, а также в Китае и Бангладеш.

Фотографии предоставлены компанией.