Новая коллекция Desigual, созданная совместно с Millward Brown, разделена на пять частей в соответствии со временем использования, сообщается в пресс-релизе компании.

Для будней дизайнеры бренда предусмотрели вязаные, трикотажные и тканые изделия, мелкие детали, добавляющие аутентичности и оригинальности, графичные и изысканные принты, сочетания ткани и лоскутов, природные цвета, экрю, серый, черный и синий.

Ключевые элементы моделей для выходного дня – струящиеся и натуральные ткани, комфорт, вязаные изделия разной вязки, белый цвет, полоска, изготовление вручную, смешение тканей.

Наряды для выхода в свет декорированы блестками, аппликациями, прозрачными вставками и кружевом из гипюра.

Джинсы Desigual стремятся выделиться среди обычного денима с помощью моделей, которые больше подходят для выходных, чем для будней. Ключевые элементы: разные посадки, скинни, клеш и укороченные модели, куртки с новыми узорами, новые цвета, состаренные детали, тянущиеся ткани, милитари тренд, пастельные тона, темно-синий, черный, хаки, белый.

Базовые вещи Desigual подходят для любого случая благодаря разнообразию форм, силуэтов и тканей.

Аксессуарная линия бренда, несмотря на некоторые новшества, по-прежнему верна стилю Desigual:

«Стильные молодежные узоры придают коллекции новизны. Несмотря на бережное сохранение непринужденности стиля и рисунков в духе NewGalactic, некоторое обновление в плане цветовой гаммы и качества изделий все же присутствует. Со свежими инновациями для покупателей, которых мы хотим привлечь, и коллекцией Essentials, выполненной в фирменном стиле Desigual, мы стремимся к установлению схемы перекрестных продаж для женщин», - комментируют представители бренда.

Бренд Desigual называют главным fashion-пропагандистом техники patchwork. Компания, основанная швейцарским дизайнером Томасом Мейером в 1984 году в Испании, сегодня специализируется на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров, выпускает также парфюмерию.

Фотографии предоставлены компанией.