|
|
Бренд Desigual представил коллекцию сезона весна-лето 2017
25.03.2017 18:51
Новая коллекция Desigual, созданная совместно с Millward Brown, разделена на пять частей в соответствии со временем использования, сообщается в пресс-релизе компании.
Для будней дизайнеры бренда предусмотрели вязаные, трикотажные и тканые изделия, мелкие детали, добавляющие аутентичности и оригинальности, графичные и изысканные принты, сочетания ткани и лоскутов, природные цвета, экрю, серый, черный и синий.
Ключевые элементы моделей для выходного дня – струящиеся и натуральные ткани, комфорт, вязаные изделия разной вязки, белый цвет, полоска, изготовление вручную, смешение тканей.
Наряды для выхода в свет декорированы блестками, аппликациями, прозрачными вставками и кружевом из гипюра.
Джинсы Desigual стремятся выделиться среди обычного денима с помощью моделей, которые больше подходят для выходных, чем для будней. Ключевые элементы: разные посадки, скинни, клеш и укороченные модели, куртки с новыми узорами, новые цвета, состаренные детали, тянущиеся ткани, милитари тренд, пастельные тона, темно-синий, черный, хаки, белый.
Базовые вещи Desigual подходят для любого случая благодаря разнообразию форм, силуэтов и тканей.
Аксессуарная линия бренда, несмотря на некоторые новшества, по-прежнему верна стилю Desigual:
«Стильные молодежные узоры придают коллекции новизны. Несмотря на бережное сохранение непринужденности стиля и рисунков в духе NewGalactic, некоторое обновление в плане цветовой гаммы и качества изделий все же присутствует. Со свежими инновациями для покупателей, которых мы хотим привлечь, и коллекцией Essentials, выполненной в фирменном стиле Desigual, мы стремимся к установлению схемы перекрестных продаж для женщин», - комментируют представители бренда.
Бренд Desigual называют главным fashion-пропагандистом техники patchwork. Компания, основанная швейцарским дизайнером Томасом Мейером в 1984 году в Испании, сегодня специализируется на производстве мужской, женской, детской одежды, обуви и аксессуаров, выпускает также парфюмерию.
Фотографии предоставлены компанией.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте