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Бренд «Детство City» выходит на рынок Санкт-Петербурга

28.12.2016  00:37

Компания «Мир детства» планирует открыть в СПб магазины «Детство Сity», сообщает пресс-служба производителя.


Сеть товаров для детей «Детство City» появилась на рынке СПб в 2015 году. Сейчас в Петербурге работают пять магазинов и планируются к открытию еще три, один из которых в Самаре. Всего в ближайших планах сети довести число петербургских точек до 10, по России же будут открыты 30 магазинов.

Компания «Мир детства» принадлежит в равных долях Татьяне Бойковой и Алексею Грыдову. Они также являются учредителями ряда компаний в розничной торговле.
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