28.12.2016 00:37

Компания «Мир детства» планирует открыть в СПб магазины «Детство Сity», сообщает пресс-служба производителя.



Сеть товаров для детей «Детство City» появилась на рынке СПб в 2015 году. Сейчас в Петербурге работают пять магазинов и планируются к открытию еще три, один из которых в Самаре. Всего в ближайших планах сети довести число петербургских точек до 10, по России же будут открыты 30 магазинов.



Компания «Мир детства» принадлежит в равных долях Татьяне Бойковой и Алексею Грыдову. Они также являются учредителями ряда компаний в розничной торговле.



