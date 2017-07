С 26 июля в магазинах Dockers появились новинки из новой осенне-зимней коллекции, на создание которой дизайнеров вдохновила Калифорния, сообщается в пресс-релизе компании.

Цвета и текстуры коллекции навеяны долинами Напа и Йосемити. Теплые оттенки земли, осенних виноградников и гор – палитра для осени.

По традиции в коллекции представлены четыре базовые модели брюк: The Clean Khaki, The Jean Cut, The Broken In и The Best Pressed. Помимо брюк в коллекцию вошли рубашки, свитера, свитшоты, а также верхняя одежда и аксессуары.

Коллекция уже доступна в магазинах Dockers в ТЦ «Метрополис» (3 этаж) и ТЦ ГУМ (корнер в магазине Levi’s).

Бренд Dockers® был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers® открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис».

Фотографии предоставлены компанией.