В весенне-летнем сезоне Dockers® представляет новую коллекцию одежды для теплой погоды, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию входят четыре базовые модели брюк Dockers®: Jean Cut с классическими пятью карманами, потертые брюки Broken In, более строгие Clean Khaki и стильные Best Pressed.

В этом сезоне модель Broken In представлена в двух новых вариантах кроя: зауженном из легкого твила и скинни из добби с добавлением стрейчевого компонента.

В летнюю коллекцию также вошли несколько классических моделей шорт, изготовленных из легких тканей: от твила до шамбре и льна.

Цветовая палитра летней коллекции выдержана в духе пляжных развлечений Санта-Крус: от песочного хаки до выгоревшего розового и ярко-синего цвета безоблачного неба.

Бренд Dockers® был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers® открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис».

Фотографии предоставлены компанией.



