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Бренд Dockers презентовал летнюю коллекцию 2017 года
25.03.2017 19:46
Американский бренд Dockers представил коллекцию сезона лето 2017, сообщает компания.
В новую коллекцию Dockers вошли летние шорты, которые дизайнеры рекомендуют сочетать с поло и футболками, а также брюки чинос c новым стрейтч материалом – Dockers® CleanKhaki и CleanKhakiSlim. Модели имеют широкий выбор оттенков.
Бренд Dockers® был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers® открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис».
Фотографии предоставлены компанией.
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