Американский бренд Dockers представил коллекцию сезона лето 2017, сообщает компания.

В новую коллекцию Dockers вошли летние шорты, которые дизайнеры рекомендуют сочетать с поло и футболками, а также брюки чинос c новым стрейтч материалом – Dockers® CleanKhaki и CleanKhakiSlim. Модели имеют широкий выбор оттенков.

Бренд Dockers® был основан в 1986 году. В настоящее время у марки более 2200 точек продаж по всему миру, включая США, Европу, Мексику, Канаду и Ближний Восток. Первый в России магазин Dockers® открылся в декабре 2014 в ТЦ «Метрополис».

Фотографии предоставлены компанией.