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Бренд Elean Boutique опубликовал лукбук новой весенней коллекции

16.03.2017  11:04

Интернет-магазин авторской одежды собственного производства из натуральных тканей Elean Boutique представил коллекцию сезона весна 2017, дополнившую базовую коллекцию бренда.

Авторская одежда собственного производства Elean Boutique – новый российский бренд на рынке одежды из Москвы. У истоков компании Елена Писарева – модельер-дизайнер и инженер-технолог по производству женской одежды, развивающий бизнес совместно с дочерями Анастасией и Анной.

Отличительной особенностью бренда является использование только натурального, экологически чистого сырья. Коллекции Elean Boutique состоят не более чем из 20 моделей и постоянно обновляются для поддержания высокого уровня эксклюзивности.

Фотографии предоставлены компанией.

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