Специально к зимним праздникам итальянский бренд Elisabetta Franchi подготовил лимитированную коллекцию аксессуаров и подарков, сообщается в пресс-релизе компании.

Каждое изделие новой коллекции отмечено знаменитым символом модного дома: кожаные холдеры для хранения домашних мелочей и ароматические свечи со сладко-пряными восточными нотами; теплые пледы, которые в сложенном виде можно использовать как подушку; минималистичные клатчи; брелоки для ключей; именные бирки на багаж; картхолдеры в черном оттенке.

С конца октября модели доступны в интернет-бутике Elisabetta Franchi и флагманском бутике марки в ТЦ «Метрополис».

Бренд Elisabetta Franchi появился в 1998 году, когда его основательница г-жа Франки создала на месте своего ателье компанию Betty Blue S.p.a. Первая коллекция Elisabetta Franchi сразу завоевала успех публики. Сегодня одежду Elisabetta Franchi выбирают Гвен Стефани, Джиджи Хадид, Карли Клосс, Линдси Лохан, Селин Дион, Игги Азалия, Каролина Куркова и Аврил Лавин.

Фотографии предоставлены компанией.