Коктейль по случаю презентации новой коллекции датского бренда Ессо состоялся 24 мая в Королевской Резиденции Посла Дании, сообщается в пост-релизе компании.

Гостями мероприятия стали представители ведущих федеральных СМИ, редакторы глянцевых журналов, стилисты и блогеры. Первыми оценить новую коллекцию Ессо также приехали актриса Дарья Повереннова и фигуристка Анастасия Гребенкина.

Во время пресс-дня у каждого гостя была возможность познакомиться с новой коллекцией женской, мужской и детской обуви Ecco, представленной в формате инсталляции, совместно с производителем мембраны GORE-TEX®, которую Ессо использует при создании своих высокотехнологичных моделей обуви.

Господин Посол – Томас Винклер – лично поприветствовал каждого гостя и, подняв бокал шампанского, поздравил Ecco с новым сезоном.

В рамках пресс-дня состоялся мастер-класс по медитационной ходьбе, приуроченный к презентации модели Ecco Kinhin. При создании данной модели обуви дизайнеры вдохновлялись традициями дзен-буддизма, в котором практика кинхин («походка Будды») занимает важное место. Для проведения мастер-класса была приглашена Алиса Ротенберг, Президент Академии Интегративной Кундалини Йоги, преподаватель йоги с 1991 года.

Следующим сюрпризом стал эксперимент по тестированию мембраны GORE-TEX®, который проходил в саду Резиденции. Один из гостей, согласившийся стать добровольцем (главный редактор журнала «Вертикальный мир» - Артем Зубков), облачился в одежду и обувь Ессо с мембраной, после чего был облит с ног до головы водой из шланга. Эксперимент показал, что испытуемый остался сухим, мембрана GORE-TEX® защитила его от проникновения влаги, даже под сильным напором воды. В тестировании принимали участие ботинки Ecco Xpedition III из категории обуви Outdoor.

Во время презентации гости также познакомились c революционной новинкой Ecco – прозрачной кожей Apparition. Новейшая разработка представлена подразделеним Ессо – Ecco Leather. Материал сохраняет все лучшие качества коровьей кожи, которая должна быть эластичной, прочной, легко поддающейся окраске и водоотталкивающей. Над созданием инновационного материала работала небольшая команда из голландской лаборатории Eссо, в течение трех лет изучавшая египетские и греческие методы дубления кожи. Прозрачная кожа применима в производстве любых товаров: от сумок и обуви до курток и рубашек. По мнению технологов, этот тренд определит новые исследования в области кожи на много лет вперед.

В новой коллекции осень-зима 2017/2018 представлено немало технологичных новинок, среди которых Ecco Soft1, Ecco Soft 9, Ecco Lhasa, Ukiuk Kids и Snow Mountain из детской коллекции.

Напомним, что с 1963 года по настоящее время Ecco — единственная в мире компания, контролирующая процесс создания и реализации обуви целиком: от выделки кожи до примерки модели ее потенциальным владельцем. Ecco занимает второе место в мире среди крупнейших производителей обуви на каждый день. Международная компания профессионалов работает в Дании, Нидерландах, России, Словакии, Португалии, Таиланде, Индонезии и Китае. Коллекции мужской, женской и детской обуви Ecco представлены в 1000 фирменных магазинов бренда в более чем 90 странах мира. В 2013 году Россия вышла на первое место в мире по объему продаж продукции Ессо и насчитывает более 350 точек продаж.

Фотографии предоставлены компанией.