Во второй день гости Mercedes-Benz Fashion Week Russia могли познакомиться с необычным проектом – он-лайн мастерской авторских аксессуаров из Санкт-Петербурга – F. Gene.

Основное направление F. Gene – женские сумки и сумки для ноутбуков. Также бренд предлагает клатчи, рюкзаки, разнообразные чехлы, обложки для документов, ключницы, брелки и украшения.

На сайте F. Gene размещен он-лайн конструктор, где можно смастерить сумку на свой вкус, а именно: выбрать форму основы, длину ручек, материал, цвет, декор.

Чаще всего в F. Gene можно встретить геометрические и анималистические принты и аппликации, но каждый может заказать сумку с индивидуальным дизайном. Если изделие получается негармоничным, дизайнеры об этом сообщают клиенту до оформления заказа.

Коллекция декора, материалы и расцветки постоянно обновляются. К примеру, новая сумка с маяком сделана из уникального материала - экокожи, с которой легко стираются все загрязнения. Даже следы от ручки можно стереть обычной влажной салфеткой.

Надежда Куприянова, руководитель проекта: «Мы работаем, преимущественно, с искусственной кожи высокого качества. Материал гипоаллергенный и хорошо носится, не трескается на наших морозах, выдерживает перепады температур. В F. Gene мы делаем ставку на hand made. На наших изделиях много мелкого декора, который делается вручную: вырезается каждый элемент, пришивается. Например, «гусиная лапка» на сумке составлена из отдельных нашивных элементов. Если смотреть изделия на сайте, не всегда, к сожалению, можно понять, что это ручная работа из очень небольших деталей и что это, действительно, кропотливая работа. F. Gene это - персонализированный hand made, но универсальный подход, потому что из любой точки мира можно сделать заказ. Начинали 8 лет назад с натуральной кожи, с сумок для ноутбуков, заказывали в Китае, оказалось, что это совершенно не рабочая для нас история. Ноутбуки у всех совершенно разных форматов. Часто слышали «хочу такую же, но другого размера», нужно было как-то выходить из этой ситуации, и мы решили, что попробуем все делать сами. Как раз это спасло нас в кризисной ситуации. Кроме того, когда сумка делается из экокожи, она становится в 2-2,5 раза легче. Весит около 500 грамм. Получается, что мы экономим девушкам силы, различными декорами поднимаем настроение. Хотя, периодически, заказы на изделия из натуральной кожи у нас появляются».

Сегодня география отправления заказов F. Gene включает 16 основных направлений: Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород, Воронеж, Екатеринбург, Калуга, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Орел, Псков, Тюмень, Тверь, Ростов-на-Дону, Челябинск. Но доставка может быть осуществлена по всему миру. Любое изделие изготавливается в среднем две недели. Больше всего времени на изготовление требуют изделия с небольшими декоративными элементами. В таком случае все делается мастером вручную: вырезается, пришивается, наносится вышивка. На машинке такую «мелочь» не пришить. Еще несколько дней уходит на роспись.

Название бренда F. Gene происходит от словосочетания fashion gene, что переводится как «модный ген». В F. Gene работает более 10 дизайнеров и мастеров. «Однажды, за теплым душевным чаем, зашел разговор о моде. Дискуссия получилась жаркой, но в конце пришли к единодушному мнению, что не обязательно подстраиваться под моду, лучше прислушиваться к себе и создавать собственный стиль. Это навело на мысль, что возможно у людей есть, своего рода, ген моды, который отвечает за самовыражение через одежду и аксессуары. Он подсказывает нам, что выбрать, если мы хотим сегодня выделяться или наоборот быть незамеченным, хотим ярких красок или приглушенных, будем творить или разрушать. Когда встал вопрос о названии бренда, всплыл тот разговор и определение «модный ген». Это понятие как раз подходило под описание идеи создавать сумки для ноутбука, дизайн которых будет созвучен с внутренним мироощущением человека, для которого эта сумка сделана», - сообщается на сайте проекта.

Фотографии предоставлены организаторами Mercedes-Benz Fashion Week Russia.