Показ Chapurin for Finn Flare сезона осень-зима 2017/2018 состоялся 12 марта в рамках Mercedez-Benz Fashion Week Russia, сообщается в пост-релизе компании.

Капсульная коллекция стала результатом сотрудничества финского бренда с известным российским дизайнером. Философия Finn Flare о комфорте и удобном крое была взята за основу и мастерски обыграна стилевыми решениями дизайнера. В коллекции прослеживается характерный почерк модельера - четкая геометрия, эклектика и скульптурный крой.

Концепция капсульной коллекции Chapurin for Finn Flare заключается в «создании функциональной и вместе с тем изысканной, стильной одежды для любого случая, будь то деловая встреча, прогулка по городу или торжественный вечер». Коллекция отражает самые актуальные тренды будущего сезона. Модели отличаются необычными силуэтами и выполнены в актуальных насыщенных оттенках зеленого, бордо, песочного, черного и светло-бежевого.

Показ открыла Мария Мельникова, жена и муза рэп-исполнителя Мота, появившаяся на подиуме в белоснежном лаконичном платье миди. Публике был представлен широкий ассортимент жакетов, брюк, пальто, созданных из тканей высокого качества с использованием передовых технологий производства, а также вещей из трикотажа. Дизайнер отдает предпочтение изделиям из тонкой шерсти, вискозе, хлопку, а также комбинированным материалам, которые обладают прекрасными гигроскопическими свойствами и отлично сохраняют тепло.

Капсульная коллекция Chapurin for Finn Flare поступит в продажу в магазины бренда в августе 2017 года, а также будет представлена в интернет-магазине Finn Flare.

Показ коллекции Chapurin for Finn Flare посетили: Митрофанова Маргарита, Elvira T, Барановская Юлия, Вербицкая Лариса, Аврора, Козак Виталий, Вячеслав Зайцев, Согдиана, Тетерич Олимпиада, Шпица Екатерина, Мот и Мельникова Мария, Андрикопулос Константин и Ольга, Чайковская Ирина, Лемешева Мария, Кулецкая Елена, Горшкова Анна, Бербер Зоя, Азаров Антон, Александрова Лидия, Пиотровски Рената, Макеева Анастасия, Дробыш Екатерина, Невская Анна, Германика Гай Валерия, Одинцова Екатерина, Лачина Ирина, Кузнецова Агния, Арзамасова Елизавета, Полякова Поля, Медведева Ирина, Гребенкина Анастасия, Хохлова Анна, Цуканова-Котт Анна, Клименко Антонина, Королева Милана, Эппле Жанна, Яновский Ян, Трояновская Марина.

Игорь Чапурин — российских модельер, началом профессиональной карьеры которого стала победа в конкурсе компании Nina Ricci в Париже. В 1997 году дизайнер получил приглашение княгини Ирины Голицыной на работу в ее доме моды в Италии. Создал собственную марку «Дом моды Чапурина», открыл свои бутики и работает как дизайнер ювелирных украшений, интерьера, художник театра и кино. Модельер входит в пул дизайнеров официального расписания парижской Недели моды, регулярно представляя свои сезонные коллекции.

Сегодня Игорь Чапурин создает коллекции prêt-a-porter и haute couture, линии аксессуаров, ювелирных украшений, постельного белья, лимитированные линии для собственного бутика в ГУМе, для американского рынка, а также работает с массмаркет-брендами, выпуская капсульные коллекции одежды. Дизайнер продолжает сотрудничество с Большим театром, участвуя в российских и международных театральных проектах, в том числе таких постановках, как Creation 2010, Reflections, King of the Dance.

Finn Flare — сеть магазинов одежды и аксессуаров для женщин и мужчин в ценовом сегменте «средний плюс». Собственная розничная сеть Finn Flare насчитывает более 111 магазинов в России и Казахстане и более 63 франчайзинговых магазинов.

Фотографии предоставлены компанией.