В новом сезоне G-Star Raw запускает новаторскую 3D-модель джинсов Lanc, а также несколько новых линеек, помимо классической линии Raw: The Strett, Summer Indigo, Military Sashiko, Summer Camo, сообщается в пресс-релизе компании.

Новые джинсы Lanc родились как часть коллекции Raw Research, созданной инновационной командой G-Star Raw во главе с креативным консультантом Айтором Троупом (Aitor Throup). Команда переосмыслила метод выкройки 3D-элементов, что привело к смещению вперед бокового шва с кромкой ткани, столь знакового для джинсов. Дизайнеры воплотили в реальность тему трехмерного пространства: джинсовая ткань растягивается на манекенах, затем обрабатывается паром, после этого высушивается. Все это превращает вещи в трехмерную форму. Обе модели – мужская зауженная и прямая женская – выполнены из высококачественного итальянского денима.

Новый подход к классической парке олицетворяет линия The Strett. Выполненная из легкой и высокотехнологичной ткани, ветровка может «похвастаться» весьма простой, но крайне необычной функцией – встроенным съемным рюкзаком.

Дизайнеры, вдохновленные техникой сашико (традиционный японский метод стежки), в линии Military Sashiko возрождают некоторые из самых культовых вещей G-Star Raw. Теперь бомбер Rackam, штаны Rovic и футболку Xoda можно увидеть в новом прочтении в расцветке милитари.

Классика G-Star Raw возвращается в легкой вареной ткани шамбре и проваренном дениме, подходящем для летнего сезона. Линия Summer Indigo олицетворяет гавайский взгляд на деним, придавая формальной классике неожиданный колорит.

В сезоне SS17 классический камуфляжный рисунок реконструируется и окрашивается в нетрадиционный для камуфляжа оттенок. В результате линия для жаркой погоды Summer Camo получила легкую и яркую раскраску и обрела летний вид.

Коллекция SS 2017 представлена в фирменных магазинах G-Star Raw.

Джинсовый бренд G-Star был основан в 1989 году в Амстердаме. Первая коллекция с использованием сухого сырья появилась в 1996 году, отсюда появилось слово Raw в названии бренда. Магазины G-Star находятся в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Эдинбурге, Мельбурне, Сиднее, Париже, Лондоне, Сантьяго-де-Чили и Нидерландов. Всего G-Star имеет более 6000 точек продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.