При создании новой коллекции купальников дизайнеры Incanto использовали смелые и провокационные вырезы, элементы стиля 50-х, color blocking и polka dot, сообщается в пресс-релизе компании.

Активным барышням адресованы купальники в серф-стиле: кроп-топ в сочетании с трусиками бикини глубоко синего оттенка и повторяющимся принтом «чайка» или же монокини с молнией, контролирующей глубину выреза.

Особое место в коллекции занимают ретро-бикини. Дизайнеры марки предложили самые разные вариации на заданную тему. В распоряжении: полоска, горошек или монохром.

Хитом коллекции стали модели купальников с провокационными вырезами.

Incanto Fashion Group — компания, работающая в сфере производства белья, чулочно-носочных изделий и домашней одежды. Головной офис марки находится в Италии. Модную одежду, белье и аксессуары от Incanto сегодня можно приобрести в фирменных бутиках более чем в 80 городах Европы.

Фотография предоставлена компанией.