Новая коллекция Incity объединяет несколько линий и отличается смешением различных стилей и материалов, сообщается в пресс-релизе компании.

Линия 70’s Nautical Vibes – это новая интерпретация морской темы. Построена на комбинировании принтов и классической цветовой гаммы, состоящей, главным образом, из оттенков белого, красного и темно-синего.

Линия 70’s Autumn Story вдохновлена эстетикой 70-х годов. Это эпоха хиппи и богемного шика, свободы и самовыражения. Спокойные натуральные цвета в сочетании с контрастными акцентами, прямые линии, идеальные простые силуэты и формы,- все то, на что обращают внимание дизайнеры Incity в новом сезоне.

Historical Romance – изысканная женственная коллекция, навеянная романтизмом эпохи рококо. Цветочные принты, легкие ткани и объемные декоры легли в основу этой линии.

При создании моделей Chinese Chic дизайнеры Incity использовали черты, характерные для китайского костюма: роскошные нежные ткани, символичные формы, традиционную цветовую палитру и орнаменты.

Полотна Дэга, русские сезоны Дягилева – балет всегда волновал, восхищал и удивлял. Грациозность и плавные линии, утонченность – все это можно сказать о новой линии Black Swan от Incity.

Удобство, изрядная мешковатость, многослойность, нарочитая небрежность, граничащая с неряшливостью – вот отличительные черты стиля гранж. Именно такую одежду можно найти в линии Wild at Heart.

Линия Paisley Beauty вдохновлена стилем Бохо. Его секрет в объединении несовместимого: ботинок и нежных платьев, кружева и шарфов, в многослойности и сочетании разных фактур.

Линия Weekend Fun создана специально для выходных: яркие принты, уютный трикотаж, деним, твид. Объемные свитера и вязаные платья легли в основу линии Alpine Holiday.

Baroque Story – для «самых чувственных и женственных девушек»: кружево, бархат, классические красный, черный и золотой цвета.

Tender Night – это нежные цвета, кружева и прозрачные ткани для создания вечернего образа.

Disco Party – для девушек, которые «не боятся быть в центре внимания и блистать»: пайетки, блестки, люрекс.

Incity – ключевой бренд компании «Модный континет», создан в 2005 году. Это крупная сеть магазинов модной одежды, представленная в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Incity включает линейки повседневной, деловой, домашней и спортивной одежды, нижнего белья, обуви и аксессуаров для женщин и мужчин. Ассортимент линеек обновляется каждый месяц.

ОАО «Модный Континент» – вертикально-интегрированная российская компания по разработке, производству и продаже модной женской и мужской одежды, белья и аксессуаров в сети розничных магазинов под брендом Incity, а также в специализированной сети по продаже нижнего белья под брендом Deseo. Офисы, дизайнерские, производственные и дистрибуционные центры компании находятся в Москве, Киеве, Алма-Ате, а также в Китае и Бангладеш.

Фотографии предоставлены компанией.