Новая коллекция Incity объединила четыре линии – Pop Colors, Café de Fleur, Riviera и Africa, сообщается в пресс-релизе компании.

Тема Pop Colors вдохновлена лаконичными формами и яркими цветами из полотен художников, представленных на выставках современного искусства. Взрыв цвета, графичные принты, минималистичные формы и четкие силуэты – все то, на что обращают внимание дизайнеры Incity в новом сезоне. Основные детали: геометрические узоры в сочетании с контрастными деталями, цветовые блоки, новые переплетения, крупные шлевки, контрастные отстрочки, детали из кожи, молнии и вырезы, воротники-стоечки и канты. Принты и материалы: geo-жаккарды, комбинирование переплетений и фактур, цветочные принты с элементами леопарда, абстрактная геометрия, мелкий леопард с крупными декоративными принтами, рельефные фактуры, локальная полоска, полоска на рибе, шрифтовые принты, контрастные тесьмы и цветной риб. Основные цвета: яркий изумрудный, темно-сини, горчично-желтый, белый, черный, ярко-оранжевый.

Линия Café de Fleur - романтичная женственная история, наполненная нежными цветочными принтами, вдохновленными историческими костюмами эпохи рококо и росписями на чайном фарфоре. Основные детали: кружевные воротники-стойки с тесьмой, банты, складки, рюши, воланы, кружево, люрекс, кружевные манжеты, манжеты со сборкой, контрастные шарфы, объемные рукава. Принты и материалы: цветочные принты и аппликации. Основные цвета: насыщенные оттенки темно-синего, зеленого, шоколадного и бардового дополнены молочным, нежно-розовым и небесно-голубым.

Линия Riviera – новая интерпретация морской темы, построенная на комбинировании принтов и классической цветовой гаммы, состоящей, главным образом, из молочных, ярко-красных и navy-оттенках, разбавленных яркими акцентами. Основные детали: манжеты с пуговицами, контрастные отстрочки и канты, цветовые блоки, накладные карманы, doubledenim, бретели. Принты и материалы: цветочные и шрифтовые принты, нашивки, аппликаци и вышивки. Основные цвета: насыщенный темно-синий, ярко-красный, изумрудный и белый.

Линия Africa – этно-история, вдохновленная орнаментальными мотивами и культурой народов Африки. Основные детали и принты: расширенные рукава, шнуровка, комбинированные принты, цветные жаккарды, обилие рельефных вышивок и декоративной тесьмы, отличают эту красочную и живописную коллекцию. Основные цвета: яркие и сочные цвета солнца, сафари.

Incity – ключевой бренд компании «Модный континет», создан в 2005 году. Это крупная сеть магазинов модной одежды, представленная в России, Украине, Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Incity включает линейки повседневной, деловой, домашней и спортивной одежды, нижнего белья, обуви и аксессуаров для женщин и мужчин. Ассортимент линеек обновляется каждый месяц.

ОАО «Модный Континент» – вертикально-интегрированная российская компания по разработке, производству и продаже модной женской и мужской одежды, белья и аксессуаров в сети розничных магазинов под брендом Incity, а также в специализированной сети по продаже нижнего белья под брендом Deseo. Офисы, дизайнерские, производственные и дистрибуционные центры компании находятся в Москве, Киеве, Алма-Ате, а также в Китае и Бангладеш.

Фотографии предоставлены компанией.