Молодая марка одежды из Москвы It’s Not Simple представила свою новую весеннюю коллекцию INS Botanical SS17.

It’s Not Simple (INS)– это молодая марка концептуальной базовой одежды из трикотажа. Большинство моделей INS трансформируются в несколько вариантов: их можно надевать задом наперед, вверх ногами, моделировать свой силуэт самостоятельно с помощью завязок и застежек. Главная идея марки в том, что «форму и силуэт создает не одежда, а человек ее одевающий, что делает каждую вещь уникальной».

Фотографии предоставлены компанией.