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Бренд Kalmanovich опубликовал лукбук новой осенне-зимней коллекции
27.05.2017 15:12
Коллекция Kalmanovich сезона осень-зима 2017/2018 посвящена эпохе начала 90-х годов, сообщает компания.
Скульптурные силуэты, приглушенные оттенки, предельная женственность, скромность деталей - элементы, присущие минимализму 90-х годов.
Юлия Калманович – выпускница Лаборатории Вячеслава Зайцева. В 2006 году Юлия запустила свой бренд Kаlmanovich. Молодой бренд уже сумел создать совместную коллекцию зимней обуви с австралийской маркой EMU и выступить с показом pret-a-porter в Париже.
Фотографии предоставлены компанией.
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