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Бренд Kalmanovich представил коллекцию сезона осень-зима 2017/2016

07.08.2017  23:03

Новая осенне-зимняя коллекция от Kalmanovich посвящена эпохе начала 90-х годов, сообщает компания.

Скульптурные силуэты, приглушенные оттенки, предельная женственность, скромность деталей - элементы, присущие минимализму 90-х годов.

Юлия Калманович – выпускница Лаборатории Вячеслава Зайцева. В 2006 году Юлия запустила свой бренд Kаlmanovich. Молодой бренд уже сумел создать совместную коллекцию зимней обуви с австралийской маркой EMU и выступить с показом pret-a-porter в Париже.

Фотографии предоставлены компанией.

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