Новая линейка для школьников от марки Kiabi отличается натуральными тканями и «уточненным французским стилем», сообщается в пресс-релизе компании.

Для девочек Kiabi предлагает белые рубашки с небольшим дополнительным декором и плиссированные юбки серых цветов. А для мальчиков в коллекции есть брюки прямого кроя, рубашки и жилетки.

Для уроков физкультуры в линейке «Осень-зима» представлены утепленные жилетки с принтами, футболки из натуральных тканей и спортивные штаны. В коллекции также доступны кроссовки и кеды всех размеров.

Для школьных праздников и пикников с одноклассниками предназначены яркие свитшоты, воздушные юбки и классические джинсы во французском стиле.

Бренд Kiabi был создан Патриком Мюллье в 1978 году на севере Франции. Сегодня Kiabi – это 500 магазинов и €1,8 млрд годового оборота (по данным за 2016 год). Коллекции бренда создаются в городе Эм (Hem). На российский рынок компания вышла в 2008 году, и сегодня насчитывает 16 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе и Краснодаре, а также интернет-магазин www.kiabi.ru, предлагающий доставку по всей стране.

Фотографии предоставлены компанией.