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Бренд Kogel представил весеннюю коллекцию 2017 года

06.04.2017  18:36

В новой коллекции Kogel «вечные ценности женственности встретились с комбинацией асимметрии и деконструкции», сообщается в пресс-релизе компании.

В весенних образах от Kogel грани смещаются в материалах: ворс, велюр, бархат, вязаный трикотаж, неактивные атласные поверхности. Нежные драпировки комбинированы с плотными, держащими форму тканями. Лаконичность разбивается сложными фактурами – декор на бархате, двойные сетки.

Палитра коллекции представлена сочетаниями неярких природных цветов: теллурический черный, глубокий синий, оттенки зеленого мха и мягкий серый.

Коллекция преимущественно состоит из платьев. Компанию им составляют объемные кардиганы, переосмысление традиционной куртки-косухи и базового свитшота, юбки-трапеции.

Модный дом Kogel был основан в 2003 году в Санкт-Петербурге дизайнерами Надеждой Орловой и Асей Когель. Бренд является постоянным участником недель моды: «Дефиле на Неве», Mercedes-Benz Fashion Week Russia, Pret-A-Porter Paris’ (Париж), Festival della Moda Russa.

Фотографии предоставлены компанией.

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