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Бренд Koton опубликовал лукбуки новых весенне-летних коллекций

06.02.2017  20:24

Турецкий бренд Koton презентовал коллекции Koton Women, Koton Men, Olé By Koton, Koton Beachwear, Koton Lingerie и Koton Accessories сезона весна-лето 2017.

Koton — международный fashion-бренд, история которого берет свое начало с открытия первого магазина в Стамбуле в 1988 году. Компания Koton предлагает одежду на каждый день для женщин, мужчин и детей, а также коллекции белья, аксесcуаров, пляжной и спортивной одежды, молодежную линию Olé by Koton, коллекции Koton Jeans, Koton Partywear, Koton Plus. Команда Koton — это более 220 дизайнеров и 9400 сотрудников. Компания выпускает около 30 000 различных моделей и более 50 коллекций в год. Ежедневно клиентам предлагается около 80 новых моделей. В настоящее время бренд Koton насчитывает 455 магазинов и представлен в более чем 800 точках продаж по всему миру.

Фотографии предоставлены компанией.

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