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Бренд Levi`s открыл Tailor Shop в центре Москвы

29.05.2017  09:54

Мобильная студия Levi`s® Tailor Shop обрела собственное pop-up пространство под Крымским мостом, сообщает компания.

Этим летом Levi's® Tailor Shop вновь станет частью главных городских событий. Новое пространство позволит не только персонализировать любимые вещи Levi`s®, но и предложит гостям собственную развлекательную и образовательную программу концертов, вечеринок, public talks, мастер-классов.

Старт проекта отметили вечеринкой под выступление группы СБПЧ 24 мая. Увидеть новую московскую точку Levi`s, а также сделать индивидуальную кастомизацию на любимый деним пришли друзья бренда: Мари Коберидзе, Никита Кукушкин, Антон Лаврентьев, Ольга Ушакова, Паша Артемьев, Анна Цуканова-Котт, Данила Радлов, Алена Чендлер, Федор Гамалея и Василиса Гусарова, Паша Вардишвили, Никита Павленко и другие.

Пространство Levi`s Tailor Shop работает все лето, с мая по сентябрь, с 12.00 до 22.00. Для входа в него необходимо пройти регистрацию на сайте www.levistailorshop.ru и получить персональный QR-код, по которому будет осуществлен доступ в мастерскую кастомизации.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.

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