Источником вдохновения для дизайнеров коллекции Levi’s Made & Crafted стала Исландия — страна контрастных ландшафтов, где встречаются и лед, и пламя, сообщается в пресс-релизе компании.

Природа Исландии сохранила первозданный облик, нашедший отражение в цветах и фактурах новой коллекции. Кристально-голубые и иссиня-черные тона задают цветовую палитру. Плотный материал придает моделям аутентичный вид, а добавление шерсти в состав ткани создает особую фактуру. В топах используется натуральный хлопок, кашемир и флис премиального качества. Деним цвета индиго украшает вышивка, напоминающих о ледяных цветах Исландии.

«В этой коллекции современные силуэты дополнены роскошными декоративными элементами. Они гармонично сочетаются между собой, воплощаясь в знаковых предметах гардероба, подходящих на каждый день, — говорит Николь Арбор, дизайн-директор женских коллекций Levi’s® Made & Crafted®. — Концепт Hygge — это, прежде всего, ощущение комфорта. Мы придали ему современный облик, чтобы создать коллекцию базовых и сезонных изделий — аутентичных, изысканных и смелых. Мне больше всего нравится белоснежное шелковое платье, которое отлично сочетается с черными скинни Spliced Sliver High Skinnies или джинсовой курткой с вышивкой Kimora (крупные цветы)».

В FW17 представлены джинсы Barret Trouser, продолжение модели Barrel прошлого сезона. Она отличается свободным кроем и высокой посадкой и сочетает брючную ткань с денимом. Модель Cadet Wide Lead с широкими штанинами и застежкой на пуговицах выполнена в стиле oversize и сделана из потертой джинсовой ткани. В новой коллекции зауженные модели и скинни (включая Twig High Slim, Willow Slim, Sliver High Skinny и Empire Skinny) представлены в нежно голубом цвете, светлом индиго и классическом черном.

В дизайне модельного ряда женских джинсовых курток отражены тренды сезона: металлические заклепки, яркие вышивки, лаконичный крой и минималистичный черный цвет. Платье в скандинавском стиле, украшенное бусинами и тесьмой, будет хорошо смотреться со светлыми скинни. В верхней одежде, например, в светло-розовой куртке Quilted Liner, скандинавская практичность дополняется характерными для стиля Levi’s® элементами. Подкладка из овечьей шерсти делает пальто нежно-голубого цвета теплым и уютным. При создании футболок и топов совместили шерсть и хлопок с мягким кашемиром. Они остаются базовой частью гардероба и беспроигрышным вариантом в сочетании с джинсами.

Напомним, бренд Levi’s® был основан в 1873 году компанией Levi Strauss & Co. Сегодня марка представлена в 110 странах мира.

Фотографии предоставлены компанией.