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Бренд «Ли-Лу» презентовал новый проект с Аленой и Никитой Пресняковыми
02.11.2017 13:07
Новый проект «Ли-Лу» посвящен верхней одежде сезона осень-зима 2017/2018
Алена Преснякова, блоггер, модель, студентка и по совместительству жена Никиты Преснякова, оценила на своем примере три варианта верхней одежды от «Ли-Лу». Базовые цвета пальто в сезоне осень-зима 2017 — черный и красный.
Отдельного внимания заслуживает куртка на молнии с отделкой из овчины сиреневого цвета — она позволяет создать даже самый сложный образ.
Фотографии предоставлены компанией.
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