Актрисы, телеведущие, продюсеры и основатели проекта «Киноеда» Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова стали участницами новой истории от бренда «Ли-Лу», сообщает компания.

Представители «Ли-Лу» так прокомментировали сотрудничество с актрисами: «Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова – настоящие героини «Ли-Лу», не зависят от собственной популярности и не подчиняются правилам, выражая себя через моду так же, как через свои продюсерские проекты, игру в кино или через свои программы на телевидении. Подруги всегда будут рядом, где бы они не находились и на каких площадках не снимались бы, настоящая женская дружба только придает им силу духа и уверенность в каждом шаге».

Фотографии предоставлены компанией.