Новости
НачалоНовостиБренд «Ли-Лу» презентовал новый проект с Анной Цукановой-Котт и Алиной Крюковой
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка Techtextil Russia пройдет с 20 по 23 марта 2018 года Рейтинг@Mail.ru

Бренд «Ли-Лу» презентовал новый проект с Анной Цукановой-Котт и Алиной Крюковой

24.10.2017  15:10

Актрисы, телеведущие, продюсеры и основатели проекта «Киноеда» Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова стали участницами новой истории от бренда «Ли-Лу», сообщает компания.

Представители «Ли-Лу» так прокомментировали сотрудничество с актрисами: «Анна Цуканова-Котт и Алина Крюкова – настоящие героини «Ли-Лу», не зависят от собственной популярности и не подчиняются правилам, выражая себя через моду так же, как через свои продюсерские проекты, игру в кино или через свои программы на телевидении. Подруги всегда будут рядом, где бы они не находились и на каких площадках не снимались бы, настоящая женская дружба только придает им силу духа и уверенность в каждом шаге».

Фотографии предоставлены компанией.

Просмотров: 53
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1410 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте