Вдохновением для создания новой лимитированной коллекции Loriblu послужили пейзажи тропических островов, сообщается в пресс-релизе компании.

Ключевой принт коллекции – пальмовый лист. Для образа в стиле casual дизайнеры предлагают белые сандалии в спортивном стиле. А для вечернего выхода – босоножки на шпильке, главной деталью которых стал все тот же пальмовый лист.

Еще один интересный принт – экзотические фрукты: декоративные арбузные дольки, бананы и ананасы, выполненные из кожи и замши и дополненные сверкающими кристаллами. Экзотический фруктовый микс украшает сандалии на спортивной подошве, кроссовки без шнуровки и босоножки на танкетке.

Фирменный лазурный цвет Loriblu теперь можно увидеть не только на подошве: в коллекции есть и однотонные синие сандалии на плоском ходу, и босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками холодного лазурного и огненного оранжевого цветов. Игра контрастов – одна из отличительных особенностей «тропической» линии.

Все модели коллекции Tropical выпущены в ограниченном количестве.

Основная линия итальянского бренда Loriblu – женская и мужская обувь; ее дополняют сумки, аксессуары из кожи, платки, очки, ремни, ароматы, шляпы, свадебная коллекция обуви и линия мужских аксессуаров. Сегодня бренд Loriblu представлен во всех столицах мирового шопинга в монобрендовых и мультибрендовых бутиках.

Фотографии предоставлены компанией.