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Бренд Loriblu представил новую капсульную коллекцию Tropical
16.02.2017 18:28
Вдохновением для создания новой лимитированной коллекции Loriblu послужили пейзажи тропических островов, сообщается в пресс-релизе компании.
Ключевой принт коллекции – пальмовый лист. Для образа в стиле casual дизайнеры предлагают белые сандалии в спортивном стиле. А для вечернего выхода – босоножки на шпильке, главной деталью которых стал все тот же пальмовый лист.
Еще один интересный принт – экзотические фрукты: декоративные арбузные дольки, бананы и ананасы, выполненные из кожи и замши и дополненные сверкающими кристаллами. Экзотический фруктовый микс украшает сандалии на спортивной подошве, кроссовки без шнуровки и босоножки на танкетке.
Фирменный лазурный цвет Loriblu теперь можно увидеть не только на подошве: в коллекции есть и однотонные синие сандалии на плоском ходу, и босоножки на высоком каблуке с тонкими ремешками холодного лазурного и огненного оранжевого цветов. Игра контрастов – одна из отличительных особенностей «тропической» линии.
Все модели коллекции Tropical выпущены в ограниченном количестве.
Основная линия итальянского бренда Loriblu – женская и мужская обувь; ее дополняют сумки, аксессуары из кожи, платки, очки, ремни, ароматы, шляпы, свадебная коллекция обуви и линия мужских аксессуаров. Сегодня бренд Loriblu представлен во всех столицах мирового шопинга в монобрендовых и мультибрендовых бутиках.
Фотографии предоставлены компанией.
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