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Бренд Loriblu представил спортивную линию сезона весна-лето 2017
27.03.2017 11:09
Итальянский бренд обуви и аксессуаров Loriblu пополнил весенне-летнюю коллекцию несколькими моделями спортивной обуви, сообщается в пресс-релизе компании.
Вслед за спортивными новинками 2016 года (кроссовками, украшенными мехом и декоративными камнями) Loriblu представили летние модели на фирменной подошве running: слипоны, кроссовки и босоножки.
Слипоны из ткани стретч, украшенные кристаллами, предназначены для повседневного летнего образа. Модель доступна в двух цветовых решениях: коралловые цветы на фоне оттенка nude и черные цветы на белом фоне.
Для теплых весенних дней дизайнеры предлагают эффектную модель черного цвета. Изюминка этой пары – игра контрастов. Мысок выполнен из гладкой кожи черного цвета, верх – из полупрозрачного черного эластичного материала, дополненного вставкой из светлой кожи с фактурой reptileskin. Не обошлось и без фирменного декора – крупных разноцветных камней.
Спортивная весенне-летняя линия Loriblu доступна в бутиках и в интернет-магазине бренда.
Основная линия итальянского бренда Loriblu – женская и мужская обувь; ее дополняют сумки, аксессуары из кожи, платки, очки, ремни, ароматы, шляпы, свадебная коллекция обуви и линия мужских аксессуаров. Сегодня бренд Loriblu представлен во всех столицах мирового шопинга в монобрендовых и мультибрендовых бутиках.
Фотографии предоставлены компанией.
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