Первое за семь лет существования бренда дефиле Maison Bohemique состоялось 9 октября, сообщается в пресс-релизе компании.

В этот же вечер прошла презентация коллекции Maison Bohemique сезона осень 2017.

Вдохновением послужила атмосфера легендарного ночного клуба Studio 54, вошедшего в историю своими самыми престижными дискотекой и вечеринками. По закону выбранного жанра, шоу отрылось выступлением музы дизайнеров, актрисой Ани Чиповской, исполнившей в этот вечер хит Hearts, и продолжилось показом коллекции под не менее известные хиты Grace Jones, Blondie, Diana Ross, щедро раскрашенные современной электроникой. Но главной интригой вечера стало появление в финале самих дизайнеров бренда, которых на протяжении многих лет молчания и нежелания афишировать свои имена все-таки сумела увидеть вся светская Москва. Ими оказались Андрей Шилков и Артем Низов.

Показ посетили избранный круг друзей и почитатели марки: Бондарчук Федор и Паулина Андреева, Чиповская Анна, Стюарт Илья и Устинова Светлана, Киценко Полина, Галаганов Вадим, Георгиева Снежана, Долецкая Алена, Дитковските Агния, Татьяна Торчилина, Евгения Павлин, Анна Макарова, Друян Михаил, Захарова Светлана, Ивченко Анна, Исакова Виктория, Ишханишвили Изольда, Мухина Катя, Он Оксана, Соловьева Ксения, Федорова Маша, Барышников Михаил, Бессонова Елена, Бондаренко Юлия, Джугелия Лаура, Колесников Тимофей, Комолова Екатерина, Шелягова Виктория, Андреев Игорь и др.

Фотографии предоставлены компанией.