В Royal Studio прошел пресс-день Mandarina Duck по случаю презентации новой коллекции. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

Презентация началась с представления знаковой линейки бренда Mandarina Duck - Utility. Первые модели этой линейки появились в конце 1970-х, когда, по словам представителя бренда, «основным правилом дизайна было отсутствие каких-либо правил. Utility - «ироничная, поражающая буйством красок и оригинальных идей линейка. Сегодня Utility возвращается в линейке Utility Regeneration, что с английского переводится как «перерождение». Возвращается в обновленном дизайне и современных цветовых сочетаниях. Вместе с тем в ней по-прежнему сохранился изначальный смысл самых первых моделей Utility, оригинальность и ирония, выраженные в непрозрачных, технологичных тканях и деталях, гармонично сочетающихся с ярким логотипом Mandarina Duck. Utility - по-настоящему культовая вещь!».

Utility Regeneration представлена в трех размерах, и нескольких материалах. Также Mandarina Duck представляет модель Utility Regeneration, выполненную в сотрудничестве с брендом Corso Como. Сообщается, что коллаборационную модель можно приобрести только в бутиках Mandarina Duck в Милане и в онлайн-магазине Corso Como.

Линейка Utility Regeneration относится к категории Leisure. Mandarina Duck разделяет коллекцию сезона на категории: Leisure, Travel, Business.

Leisure ориентирована на молодых жительниц мегаполиса, активных, уделяющий одинаковое внимание и стилю и комфорту. Особое место в этой категории занимает эксклюзивная линейка Baby Biker. Все модели имею светоотражающие вставки, которые «в комбинации с кожей образуют совершенно новое сочетание и подчеркивают оригинальный характер сумок из данной линейки». Baby Biker отличается ярким дизайном, напоминающим байкерский стиль, и предлагает новый взгляд на популярные мини-сумки. Наряду с яркими моделями (красными, оранжевыми, синими) представлены одноцветные версии: черная, кремовая и золотая, для торжественных событий.

Новинкой в категории Leisure также стала практичная линейка для повседневной жизни Slide. «Продуманное внутреннее пространство сумки Slide легко адаптируется под любые потребности ее владельца, а три просторных отделения позволяют держать в порядке все содержимое. При необходимости одним легким движением сумку можно превратить в рюкзак. Модели из коллекции Slide особенно подойдут тем, кто любит функциональность, хочет уверенно себя чувствовать и быть готовым к любой ситуации». Модели выполнены из мягкой экокожи в нескольких цветовых решениях, имеют подвижную ручку.

Линейка Mini Mellow, как следует из названия, представляет мини-сумки – яркие и компактные. Отвечая последним тенденциям, сумки подходят как на каждый день, так и для особых случаев. Регулируемый ремень дает несколько вариантов ношения сумки, в том числе, как кросс-боди или барсетку. Сумочки из данной линейки изготавливаются из мягкой кожи, имеют регулируемую съемную плечевую лямку и предлагаются в двух моделях, на молнии и с откидным верхом, и восьми разных оттенках.

Также появилась коллекция MD20 Lux – обновленная версия культовой коллекции MD20. Коллекция сохранила присущую легкость, функциональность и практичность и приобрела новую эксклюзивную ткань с металлической нитью. Застежки и другие детали, выполненные в золотом цвете, подчеркивают исключительную элегантность моделей.

Отдельного внимания в категории Leisure заслуживает новая линейка Touch Duck, которая подходит как для женщин, так и для мужчин и включает в себя разнообразные рюкзаки, сумки, чемоданы и аксессуары для путешествий, работы и отдыха. Новая линейка Touch Duck полностью выполнена из нейлона с водостойким покрытием, дополнена прорезинеными деталями. Все сумки и аксессуары очень мягкие, легкие, исключительно функциональные и удобные. В линейку входят: чемоданы, сумки-шопперы, сумки на плечо, рюкзаки, спортивные сумки, сумки с откидным верхом, портфели, кошельки.

Категорию Travel весенне-летней коллекции представляют новые модели ударопрочных чемоданов на колесиках Popsicle. Чемоданы выполнены из твердого полупрозрачного корпуса и имеет яркие чехлы для организации внутреннего пространства. Чехлы разного размера и цветов. Их предназначение - организовать пространство как в самом чемодане, так и в отеле. Кроме того, такие чехлы защищают от перегруза, «перевес» всегда можно вынуть из чемодана и взять с собой. Чехлы можно докупать отдельно от чемодана. Линейка так же представляет так же ударопрочную косметичку, в которую не страшно положить тональное средство в стеклянной упаковке или флакон духов.

В категории Business появилась линейка Mode. Mode - это универсальные и современные мужские сумки с лаконичным и функциональным дизайном. Все модели выполнены из водостойкой технической ткани с элементами из экокожи эта линейка предлагает дизайн, выходящий за рамки традиционного бизнес-кейса. С помощью лямок в нижней части сумки можно закрепить зонт или газету.

Фотографии предоставлены pr-службой бренда.