При создании новой коллекции дизайнеры Mango Premium использовали геометричные силуэты и натуральные материалы, сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию вошли: жемчужно-белые кроп-топы, объемные комбинезоны из струящихся тканей, джемперы-боди со спущенной линией плеч, юбки-миди из замши, брюки-бананы с завышенной талией.

Компания Mango была основана в 1984 году. В коллекции бренда представлены линии Mango Woman, Mango Man, Mango Kids и Violeta. В дизайнерском центре «Ангар» в городе Палау-Солита ежегодно разрабатывается более 18 000 моделей одежды и аксессуаров. Сегодня бренд представлен в 110 странах, а магазины Mango занимают совокупную площадь более 800 000 кв. м. Компания завершила 2015 год с объемом продаж в 2 327 млн. евро, что на 15% больше по сравнению с 2014 годом, демонстрируя показатель Ebitda равный 170 млн. евро.

Фотографии предоставлены компанией.