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Бренд Mario Mikke принял участие в подиумной программе Moscow Fashion Week
30.03.2017 18:11
Обувь Mario Mikke дополнила образы коллекции Gera Skandal and Mariya Orshulyak, представленные в рамках показа 24 марта, сообщается в пресс-релизе компании.
В своей дебютной коллаборации дизайнеры Gera Skandal and Mariya Orshulyak решили громко заявить, что их стиль начинается с умения рисковать. Коллекция была представлена лаконичными вещами с актуальным дизайном. Цветовую палитру составили оттенки рассвета и заката.
Стилисты показа тщательно продумывали образ каждой модели от совсем еще юных красавиц до моделей-мужчин. Так, грубые ботинки на тракторной платформе Mario Mikke подчеркивали образ девушки в черном комбинезоне и в летящем пальто цвета фуксии. Элегантные лаковые и черные ботильоны с открытым мыском стали завершающим штрихом сразу нескольких образов. Нежно-розовые детские костюмы дополнялись белыми слипонами с бантами. А золотые туфли Mario Mikke выгодно подчеркнули финальный выход в свадебном платье-трансформере.
Бренд Mario Mikke работает на российском рынке с 1998 года. Розничная сеть Mario Mikke на сегодняшний день насчитывает более 100 магазинов по всей России.
Фотографии предоставлены компанией.
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