Обувь Mario Mikke дополнила образы коллекции Gera Skandal and Mariya Orshulyak, представленные в рамках показа 24 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

В своей дебютной коллаборации дизайнеры Gera Skandal and Mariya Orshulyak решили громко заявить, что их стиль начинается с умения рисковать. Коллекция была представлена лаконичными вещами с актуальным дизайном. Цветовую палитру составили оттенки рассвета и заката.

Стилисты показа тщательно продумывали образ каждой модели от совсем еще юных красавиц до моделей-мужчин. Так, грубые ботинки на тракторной платформе Mario Mikke подчеркивали образ девушки в черном комбинезоне и в летящем пальто цвета фуксии. Элегантные лаковые и черные ботильоны с открытым мыском стали завершающим штрихом сразу нескольких образов. Нежно-розовые детские костюмы дополнялись белыми слипонами с бантами. А золотые туфли Mario Mikke выгодно подчеркнули финальный выход в свадебном платье-трансформере.

Бренд Mario Mikke работает на российском рынке с 1998 года. Розничная сеть Mario Mikke на сегодняшний день насчитывает более 100 магазинов по всей России.

Фотографии предоставлены компанией.