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Бренд МАRР опубликовал лукбук новой весенне-летней коллекции

22.03.2017  09:34

Российский бренд МАRР презентовал коллекцию сезона весна-лето 2017, сообщает компания.

Источниками вдохновения для построения концепции коллекции МАRР SS17 явились дизайнерские решения таких мастеров, как американский декоратор Kelly Wearstler, французский фотограф Rene Maltete, Pablo Picasso (Портрет (Sylvette-David) 1954), раскованный образ рыжеволосой Julia Roberts, а также природные фактуры и цвета.

Концепция костюмов проявлена в расклешенных, летящих, асимметричных силуэтах форм; в геометрии вырезов; в подборе струящихся, блестящих тканей; в четкости графичного принта и наличии холодных цветовых поверхностей с включением ярких теплых элементов.

МАRР – российский бренд, основанный дизайнером Марией Пшеничниковой.

Фотографии предоставлены компанией.

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