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Бренд Materiel открыл собственное производство в Тбилиси
06.02.2017 23:29
На строительство швейной фабрики Materiel Европейский банк реконструкции и развития выдал компании кредит в 1,2 млн лари, сообщает «Эхо Кавказа».
В Тбилиси начала работу швейная фабрика марки Materiel. Средства на строительство компания привлекла через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), который предоставил кредит в размере 1,2 млн лари. Сейчас на предприятии трудоустроено 250 человек.
Швейная фабрика позволит бренду расширить экспортные рынки. Продукция марки реализуется в Грузии, Швейцарии, Австралии, Южной Корее, России, Италии, Китае, Армении, Катаре, Кувейте и на Украине. В ближайшее время планируется открытие магазина в США.
Materiel объединяет несколько дизайнеров. Непосредственно с этим названием производится одежда премиум-класса, бюджетный сегмент представлен маркой Dots. Компания также шьет форму для различных государственных и муниципальных служб.
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