Белорусская марка Navy презентовала коллекцию одежды для детей Navy Kids’, сообщает пресс-центр «Открытый подиум».

Navy Kids’ – это одежда для мальчиков и девочек от 4 до 14 лет. Особое внимание уделено практичности декоративных элементов: банты прикреплены с помощью кнопок, нагрудный платок вшит в карман рубашки, а в пальто вместо привычных пуговиц находятся магниты.

В коллекции присутствуют как базовые предметы гардероба, которые без труда заменят школьную форму, так и уникальные для белорусских производителей детской одежды утепленные жилетки и ветровки. Нашлось место в коллекции и популярным family look-ам. Стиль коллекции Navy Kids’ пересекается с основной коллекцией Navy, отличительной чертой которой стала гармония классики и современности, что соответствует философии бренда.

Многие модели основной коллекции Navy вдохновили дизайнеров на создание маленькой копии для детей, а некоторая продукция Navy взяла свое начало в коллекции Navy Kids’.

Коллекция Navy Kids’ поступила в продажу 10 марта и доступна в сети Navy.

Фотографии предоставлены пресс-центром «Открытый подиум».