Британская марка Next презентовала коллекции для женщин и детей сезона лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Летняя палитра женской коллекции Next вдохновлена теплом и светлыми оттенками красного, оранжевого, желтого и голубого. Модели отличаются выразительной текстурой и деталями отделки, вроде вышивки, актуальной оборки и кисточек. Геометричные топы со спущенными плечами и кофты свободного кроя украшены надписями и рисунками с фантазийными цветами.





Праздничная коллекция одежды стилизована приглушенными кремовыми оттенками, розоватым отблеском и благородным сиянием золота.

Коллекция купальников привлекает внимание броскими формами и узорами. Солнцезащитные очки, сумки с отделкой из кисточек или шляпа с металлическими деталями дополняют летние образы от Next.

Летняя коллекция одежды для девочек от Next переносит на греческий остров Санторини. Хлопок с прорезным кружевом и игривая отделка из узорной вышивки в белых и голубых оттенках сочетаются с винтажным денимом, а также акцентируют внимание на загаре.

Спортивная коллекция для маленьких модниц – это одежда с базовой цветовой палитрой, состоящей из светло-серого, белоснежного и нежно-розового цветов. Next вдохновился аккуратными образами теннисной моды, поэтому предлагает носить футболки-поло и свитера крупной вязки с плиссированными юбками и шортами классического кроя.

Новая линия Next для мальчиков объединила яркие рубашки с забавными рисунками с денимом в оттенках вечерней зари. Классическая морская история складывается из светлой куртки-бомбера, укороченного топа и классических брюк, выполненных в темно-синей и белой цветовой палитре со светло-розовыми вкраплениями.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.