Британская марка Next представила пляжную линейку и обновленную женскую коллекцию сезона лето 2017, сообщается в пресс-релизе компании.

Палитра новой коллекции Next вдохновлена теплом и светлыми оттенками красного, оранжевого, желтого, голубого и чистого белого. Модели отличаются выразительной текстурой и деталями отделки, вроде вышивки, актуальной оборки и кисточек: легкие ажурные платья, топы в сетку и шорты.

Вязаные топы и джемпера со спущенными плечами и кофты свободного кроя украшены надписями и рисунками с фантазийными цветами. Короткие шорты из денима или удлиненные джинсы свободного кроя, туники и сумки-тоты с вышивкой дополняют летние образы Next.

Коллекция пляжной одежды и купальников привлечет внимание броскими формами и узорами: бикини, связанное крючком, купальник с металлическим оттенком, солнцезащитные очки, сумки с отделкой из кисточек, шляпа с металлическими деталями.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.