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Бренд Next опубликовал подборку Neutral Summer 2017 из актуальной коллекции
29.04.2017 11:49
Дизайнеры британской марки Next рекомендуют встречать первые дни лета, сделав акцент на светлых тонах и нейтральной гамме гардероба, сообщает компания.
Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.
Фотографии предоставлены компанией.
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