Дизайнеры британской марки Next рекомендуют встречать первые дни лета, сделав акцент на светлых тонах и нейтральной гамме гардероба, сообщает компания.

Компания Next начала свою деятельность в 1982 году. На сегодняшний день Next осуществляет доставку своей продукции в 72 страны по всему миру. В России интернет-магазин бренда работает с 2011 года.

Фотографии предоставлены компанией.