Открытие нового магазина O’stin площадью 606 кв.м. состоится в ноябре 2017 года в ТРЦ Forum, сообщает Департамент управления недвижимостью Colliers International.

По словам представителей Colliers International, открытие крупнейшего российского оператора сегмента масс-маркет усилит fashion-составляющую ТРЦ Forum, которая на данный момент представлена такими операторами как Gerry Weber, Тango и многими другими.

O'stin – розничная сеть магазинов, которая с 2003 года производит мужскую и женскую одежду, а также аксессуары в стиле casual среднего ценового диапазона. На данный момент открыто более 700 магазинов в России, Беларуси, Казахстане, Украине и Китае.

Анна Никандрова, Партнер Colliers International: «Арендная кампания ТРЦ Forum активно продолжается, торговый центр заполняется качественными арендаторами, что, конечно, положительно сказывается на имидже объекта как площадке, аккумулирующей самые интересные проекты. Совсем скоро мы ожидаем открытия первого в регионе магазина популярного итальянского бренда Calzedonia. В ТРЦ Forum мы собираем лидеров рынка в разных сегментах: у нас уже работают «Л’Этуаль», первый в Бурятии магазин бренда «Пан Чемодан», «Золотой 585», «Детский Мир», Belwest, «Московский ювелирный завод» и многие другие. Также мы активно ведем переговоры с крупнейшими fashion-ритейлерами относительно участия во второй очереди проекта».

Торгово-развлекательный центр Forum — новый профессиональный объект торговой недвижимости, расположенный в самом центре Улан-Удэ. Компания Colliers International осуществляет комплексное управление и эксклюзивный брокеридж объекта. GBA ТРЦ Forum составляет 21 2013 кв. м, GLA - 10 500 кв. м. Якорные арендаторы: продуктовый гипермаркет «Николаевский», «Детский мир», «Л’Этуаль». Открытие ТРЦ Forum состоялось 26 августа 2017 г.

Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI) является мировым лидером в области недвижимости. Компания насчитывает более 15 000 квалифицированных профессионалов, работающих в 68 странах мира. Деятельность Colliers International в России началась в 1994 году, на сегодняшний день в офисах в Москве и Санкт-Петербурге работает более 250 сотрудников. Компания является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), Российского Совета по экологическому строительству, Российского Совета Торговых Центров (РСТЦ), а также Ассоциации менеджеров России.