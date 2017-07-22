Бренд Oysho организовал занятие по йоге в Москве

Мероприятие Oysho Yoga прошло 22 июля на крыше террасы O2 Lounge в отеле The Ritz-Carlton, сообщается в пост-релизе компании.

Занятие провела Анна Лунегова, один из ведущих преподавателей йоги в России, а специальным гостем стала популярная телеведущая, блогер и любитель этого вида спорта Ирена Понарошку.

Это мероприятие стало частью международного тура Oysho Yoga, который уже прошел в Барселоне, Мадриде, Милане, Шанхае и Дубае и собрал на 16 занятиях в общей сложности более 30 000 человек.

В последние годы бренд Oysho уделяет особое внимание идеям здорового образа жизни и распространяет их, проводя в крупных мегаполисах активные занятия по йоге для всех желающих. Специально для этого бренд выпускает линейку одежды Gymwear.

Источником вдохновения для новой коллекции Gymwear сезона осень-зима 2017 стали женщины, которые «любят заниматься спортом и живут полной насыщенной жизнью».

В этой коллекции свободные силуэты уступают место скульптурным, а специальные компрессионные ткани помогают формировать идеальную фигуру.

Впервые в коллекции представлена верхняя одежда – парки и легкие пуховики. Особого внимания заслуживают также топы: теперь они более женственные, с отрытой спиной, поддерживающими вставками, молнией спереди, элементами из сетки или стеганой ткани.

Цветовая палитра представлена с одной стороны оттенками хаки и лаванды, скомбинированными в расцветке «милитари», а с другой – пудровыми и нежно-розовыми тонами, контрастирующими с природными оттенками красного.

Уже сейчас коллекция представлена в продаже во всех магазинах Oysho и на сайте Oysho.com.

Бренд Oysho был создан в 2001 году и каждый сезон предлагает своим покупателям коллекции нижнего белья, купальников, одежды для спорта, пляжа и дома, а также обувь и аксессуары. На сегодняшний день бренд Oysho насчитывает более 600 магазинов в 47 странах мира, 68 из которых расположены в России, и интернет-магазин Oysho.com, доступный в 32 странах.

Фотографии предоставлены компанией.