В ресторане Saxon+Parole состоялась дебютная презентация нового бренда Oz Couture. Мероприятие посетила корреспондент ИА «РИА Мода» Ирина Щелкунова.

Марианна Озерова, создатель и идейный вдохновитель бренда, представила первую капсульную коллекцию Oz Couture. Все вещи сделаны вручную из натуральных материалов и в единственном экземпляре.

Основная идея нового бренда Oz Couture — трансформация образа. Каждый образ, представленный Oz Couture, — это, на самом деле, несколько предметов, которые можно по разному сочетать как друг с другом, так и дополнять ими свой гардероб. К примеру, платье оказывается юбкой и удлиненной туникой с отстегивающимся воротничком и пояском, который можно повязать на волосы. Или белое с вышивкой, знаковое платье в коллекции, имеет съемный ворот, без которого оно из более строгого классического превращается в нежное романтическое. В Oz Couture большое внимание уделено деталям, будь то необычный бант, тонкие кружевные вставки или скрытые элементы.

Продается все именно комплектом. Коллекция выполнена из натуральных материалов, преимущественно шелка, хлопка и сатина.

«Oz Couture — это отражение мечты и желания девушек стать индивидуальными. Oz Couture это не только ready-to-wear, но и одежда по индивидуальным меркам с учетом пожеланий клиента. Однако, это не ателье в классическом смысле, где клиент приходит и говорит «хочу так или этак», мы предлагаем создать что-то особенное, что подчеркнет красоту и фигуру обладательницы, но в нашем стиле, — рассказывает создатель и идейный вдохновитель бренда Марианна Озерова. — На данный момент у нас штучное производство в Европе. Пока не стремимся удешевлять производство и перевозить в Россию или Белоруссию, боимся, так пропадет наша идея, наша отличительная черта».

Oz Couture акцентирует на отсутствии привязанности к сезону, подчеркивая это дизайном с элементами классики, цветовой палитрой, тканями и возможностью трансформации образа. «Мы не ставим перед собой задачи создавать остромодные образы, хочется, чтобы одежда от Oz Couture была не на сезон», — рассказывает представитель бренда.

«Oz Couture — это отражение стиля богемной буржуазии Лазурного берега, который соединяет в себе изысканность и удобство. Гармоничный союз вещей для особых случаев и комфорта. При одном упоминании Лазурного берега в памяти всплывает бесконечная элегантность и роскошь. Каждый предмет одежды пропитан и вдохновлен этим волшебным местом. Не удивительно, что и в самом названии прослеживается параллель со сказочной страной Оз, а символом бренда выбрана стрекоза. Летящие ткани, истинно женственные силуэты и при этом удивительно удобные вещи, могут трансформироваться, на глазах превращаясь в другие словно по мановению волшебной палочки», — сообщается в пресс-релизе бренда.

Фотографии предоставлены компанией.