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Бренд Pablosky представил новую весеннюю коллекцию «Магия цвета»

07.02.2017  14:37

При создании весенней коллекции 2017 года дизайнеры Pablosky вдохновлялись «многоцветием Карибских островов», сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекции представлено несколько направлений: туфли и босоножки, кроссовки, кеды, сандалии и сланцы, а также мокасины и классические полуботинки для мальчиков.

Основные цвета коллекции: лимонный, фисташковый, розовый и зеленый. Есть также и базовые цвета: белый, черный, красный. Этнические элементы декора дополнительно создают настроение острова.

Paola от Pablosky в этом сезоне представляет два тренда для юных девушек. Это гламурные босоножки и туфли со стразами Сваровски, а также модные в этом сезоне модели металлизированных серебряных и золотых цветов.

Pablosky — испанская марка обуви для детей от 0 до 14 лет. Появившийся во второй половине двадцатого века, бренд сегодня продает свою обувь в более чем 35 странах.

Фотографии предоставлены компанией.

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