При создании моделей Icon Project дизайнеры Peuterey вдохновлялись отличительными особенностями дирижаблей, которые «легче воздуха, но при этом очень технологичны», сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекцию Peuterey вошли теплые бесшовные и ультралегкие модели, изготовленные из органического хлопка, а также материала Thindown.

Thindown - это инновационный материал, в составе которого натуральный гусиный пух и перо (90/10), статически переплавленный в слои флиса, что создает тонкий, прочный слой пухового наполнителя. Благодаря этому устраняется необходимость функциональной стежки, которая традиционно использовалась для того, чтобы пуховые перья не сваливались вниз куртки.

Мужские и женские тренчи получили свои названия в честь дирижаблей - самого первого Zeppelin и Graf, который совершил круговой перелет в Южную и Северную Америку. Парки также получили свои названия в честь летательных аппаратов - Giffard в честь первого парового дирижабля, а Macon - самого быстрого из них. Snowbird - рекордсмен по скорости полетов через Атлантику, Norge - совершил первый полет через Северный полюс. Как и тренчи, парки выполнены из материала Thindown и органического хлопка с применением технологии Taped seams - обработки швов термопластической лентой под высоким давлением запечатывает швы, тем самым препятствуя проникновением влаги внутрь куртки.

Напомним, итальянская компания Peuterey с 1996 года специализируется на производстве верхней одежды для повседневного использования.

Фотографии предоставлены компанией.