Вдохновением для создания новой линии P_Jean от Pinko стали 90-е годы прошлого столетия и начало нового тысячелетия, сообщается в пресс-релизе компании.

«Я так взволнован, что представляю новую линию P_Jean, которая отражает главные правила Pinko – поиск новых идей, инновационность и современный подход во всем. P_Jean – это очень правильный и последовательный проект, в первую очередь направленный на то, чтобы показать: Pinko слышит и чувствует своих клиентов, которые с каждым годом становятся более космополитичными и самостоятельными. P_Jean очень точно передает мысль о том, что новая коллекция – это не просто история «о покупках», это в первую очередь история о культуре и повседневной жизни наших клиентов», - говорит генеральный директор и президент Pinko Петро Негра.

Вдохновением для создания новой линии P_Jean стали 90-е годы прошлого столетия, начало нового тысячелетия. Это время ассоциируется с живой и беззастенчивой поп-музыкой, гранжем, альтернативной электронной музыкой и, конечно же, главными музами эпохи – Кейт Мосс, Дрю Бэрримор и Хлоей Севиньи.

P_Jean – это история о дениме, ставшим главным материалом новой линии. Его дополняют различные детали, которые могут по праву считаются главными атрибутами моды конца прошлого века. Коллекция P_Jean находится, словно, на грани двух противоположностей – «продуманного» стиля и «бесшабашной» моды. Фланелевые рубашки и принтованные футболки уживаются вместе с бесформенными свитерами и жаккардовыми кардиганами, которые созданы специально для того, чтобы укрывать от непогоды яркие легкие шелковые платья с виниловыми вставками. Что касается верхней одежды, то здесь есть и длинное пальто из шерсти, и бомбер из нейлона, украшенный декоративными деталями.

Каждая модель из новой коллекции P_Jean многослойна, благодаря чему получается своеобразная игра с формами и объемами. Коллекция P_Jean будет доступна по всему миру в бутиках Pinko и мультибрендовых магазинах с 1 июня 2017 года.

Pinko — итальянский бренд, специализирующийся на производстве женской и детской одежды, обуви и аксессуаров. Основан в 1979 году супружеской парой Пьетро Негра и Кристиной Рубини в Фиденце. Бренд является частью компании CrisConf S.P.A.

Фотографии предоставлены компанией.