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Бренд Plein Sport выпустил коллекцию металлизированных пуховиков

10.08.2017  19:14

Новая коллекция Plein Sport включает мужские и женские модели металлизированных оттенков, сообщается в пресс-релизе компании.

Модели практичны и функциональны: нейлоновая дышащая ткань и теплый воротник из лисьего меха не пропускают холод и влагу, а наличие карманов для гаджетов служит дополнением для тренировки на свежем воздухе. Принты и мотивирующие надписи завершают дизайн.

Напомним, бренд Philipp Plein был основан в Мюнхене в 1998 году одноименным дизайнером и собственником марки. Сегодня компания выпускает одежду, аксессуары, а также линии интерьерного дизайна. Все вещи изготавливаются в Италии. Штаб-квартира швейцарской марки находится в Амрисвиле, недалеко от Цюриха. Компания насчитывает более 100 сотрудников по всему миру с шоу-румами в Милане, Дюссельдорфе и Гонконге. Марка представлена в престижных бутиках и универмагах, также имеет свои собственные монобрендовые магазины в Монте-Карло, Вене, Москве, Кицбюэле, Каннах, Сен Тропе, Дюссельдорфе, Марбелье, Баку, Санкт-Петербурге, Милане, Сеуле, Дубае и Макао.

Фотографии предоставлены компанией.

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