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Бренд Samsonite выпустил новую женскую коллекция Disney Forever
14.02.2017 20:37
Главной героиней коллекции Disney Forever от Samsonite стала Минни Маус, сообщается в пресс-релизе компании.
Линейка Disney Forever выполнена в монохромной черно-белой палитре с яркими розовыми акцентами в виде бантов. В коллекцию вошли: миниатюрная сумка через плечо, рюкзак, вместительная сумка-даффл, клатч и бьюти-кейс.
Компания Samsonite, основанная в 1910 году, является мировым лидером в производстве предметов багажа. Модельный ряд Samsonite включает также: бизнес-коллекции, товары для детей, коллекции в стиле casual и аксессуары.
ООО «Самсонайт», основанное в апреле 2007 года, является дочерним предприятием Samsonite. В настоящее время компания представлена в 40 фирменных салонах, 28 из которых расположены в Москве и Санкт-Петербурге и 12 — в крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Белгород, Воронеж, Рязань и Новосибирск. В портфеле компании представлены следующие бренды: Samsonite, American Tourister, High Sierra и Hartmann.
Фотографии предоставлены компанией.
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